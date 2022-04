Juliette MARXER

Bonjour, je suis lycéenne, après mon bac STMG Mercatique j'envisage de faire un BTS Management des Unités Commerciales en alterance, et je recherche activement un employeur qui serait prêt à me prendre en contrat d'apprentissage pour la rentrée 2015, je suis quelqu'un de très motivée et à des objectifs futur bien définit, merci de me laisser ma chance afin que je puisse vous prouver l'interêt et la motivation que je porte,

Cordialement.



Mes compétences :

Réactivité

Organisation

Sens du contact

Sens de l'initiative