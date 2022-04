Juliette MARY

Après plusieurs expériences en Marketing Client dans le secteur bancaire, j’ai intégré le groupe Edenred (anciennement Accor Services), puis la société PROTYS.

Ces postes polyvalent m’ont permis d’explorer les différents leviers du marketing pour atteindre un même objectif : développer et fidéliser le portefeuille clients. J’ai ainsi enrichi mes compétences en marketing direct, plan média, stratégie web, ou encore concernant l’organisation événements professionnels.



Forte de ces expériences, je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste transverse de chef de projet ou de chef produit au sein d'une entreprise de Services, idéalement en BtoB.



Votre entreprise place le client au cœur de sa stratégie et cherche des personnes dynamiques pour relever de nouveaux challenges ? Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer et discuter d’une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Marketing des services

Marketing

Webmarketing

Marketing direct

Gestion budget

Presse

BtoB