Juliette MAURIN

Kelly Services est l'un des leaders mondiaux de solutions en ressources humaines.

Nous offrons une gamme complète de services de recrutement, d'externalisation et de conseil RH.



Notre bureau Kelly Finance Lille est spécialisé dans le recrutement et la délégation de professionnels de la Finance et de la Banque sur la Région Nord Pas de Calais



Nos domaines de compétences :



• Comptabilité

• Paie

• Contrôle de Gestion

• Métiers de la Banque