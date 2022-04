Je suis étudiante en BTS Bioanalyse et contrôle. J ai fais mon stage de 2ème année dans un laboratoire agro-vétérinaire, où j ai pu assister à de nombreuses autopsies. J ai tellement été enthousiasmée que je me suis dirigée vers une licence bio experimentation industrielle afin de continuer sur cette voie. Actuellement pré-admise, je recherche une entreprise qui me prendrait comme alternant.