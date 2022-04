Juliette MAURIN

Ayant terminé mon Projet de Fin d'Etudes dans le développement éolien, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le secteur des énergies renouvelables.



Je considère qu'un nouveau modèle, vert et énergétique, en réponse aux grands enjeux environnementaux est devenu plus que jamais une priorité à l'échelle internationale. De plus, les besoins d'effectuer une transition énergétique et de trouver des solutions pour une meilleure efficacité énergétique ne cessent de s'incrémenter.



Mon expérience au sein de Global Wind Power en tant que stagiaire chargée d'études m'a permis d’acquérir des compétences techniques et économiques dans le secteur du développement éolien. Mon esprit d'analyse critique ainsi que mon sens d'autonomie m'ont permis de mener différentes études sur les sites terrestres éoliens en France.



Mon profil plurilingue me permet de m'intégrer au sein d'équipes internationales.