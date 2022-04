Juliette MEDJAMIA - TACK

Issu du marketing direct et de la vente par correspondance, le savoir-faire de Diapason-md s’étend aussi au monde du web, et du e-commerce.



Chez nous le «print» et le «digital» cohabitent harmonieusement , car ce sont des supports de communication très complémentaires.

Emailing, mailing, Asile colis, Annonce presse, Bus mailing, Affiliation, Adwords, Co-registration, Fichiers, etc...

Vous avez du mal à vous y retrouver ?

Contactez-nous, c’est notre métier !



Quelle que soit votre problématique : recrutement / fidélisation / notoriété / creation de trafic, etc. ,

nous pourrons bâtir une stratégie avec des objectifs concrets et mesurables .



Notre expertise :

- Déchiffrer votre base de données client

- Analyser la rentabilité des actions passées et prévoir celles à venir

- Vous accompagner dans l’élaboration des offres commerciales (prix, cadeau, etc.)

- Proposer des plans d’actions par cible et par canal (mailing, emailing, presse, bus mailing, asile colis, web, etc..)

- Suivre les actions de A à Z : tant au niveau de la création,

de la production, de la réservation des supports, la location des adresses et leur traitement, le choix et le suivi des prestataires et l’analyse des résultats.

- Gérer la mise en place opérationnelle de votre activité de vente

à distance (choix et suivi des prestataires fulfiment, service client,

routeur colis, webmaster, etc.)



Plan fichier sur mesure :



Vous cherchez à louer ou acheter des adresses ciblées pour votre prochaine campagne.

BtoB, BtoC, France, Etranger, adresses postales ou emails, SMS...consultez-nous , nous analyserons les fichiers disponibles sur le marché et nous vous proposerons un plan fichier adapté à vos besoin et à votre budget.



www.diapason-md.com



Mes compétences :

Vente à distance

Marketing direct