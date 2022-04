Juliette MHL

Diplômée du Master 2 Gestion de PME volet entrepreneuriat de l'IAE de Rouen, je suis intéressée par la dynamique des PME et l'entrepreneuriat. J'ai pu acquérir des connaissances diverses, dans le but de créer mon entreprise à moyen terme.



Je suis actuellement à la recherche d'une première expérience professionnelle afin de mettre à profit les connaissances acquises et les transformer en réelles compétences. Je recherche un poste de chargée de projet en entreprise, en communication - évènementiel ou qualité, ou d'adjoint d'établissement.



Curieuse, mes expériences professionnelles peuvent paraitre divergentes, mais font en réalité partie d'un projet déterminé, et m'ont toutes apporté des outils, connaissances et compétences que je n'aurai pu acquérir par ailleurs.



Bonne visite sur mon profil !



Mes compétences :

Oncology

Sphinx Software

Microsoft Office

Audit