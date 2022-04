Je suis actuellement en alternance à Atlantic Conseil Elevage, contrôle laitier des départements de Vendée et Charente Maritime, depuis septembre 2017. Pour me spécialiser en Agriculture Biologique, je réalise une licence professionnelle Agriculture Biologique Conseil et Développement à la suite de ma licence professionnelle Métiers du Conseil en Elevage réalisée à l'ESA d'Angers l'année dernière.