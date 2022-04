Bienvenue,



Ingénieure centralienne, j'ai choisi de me spécialiser dans ce qui me passionne : les énergies.



Mon profil est résolument tourné vers l'international (bilingue anglais, 990/990 au TOEIC, stage EDF en Angleterre) avec expérience des responsabilités (Présidente BREI Provence, stage EDF) et fort relationnel (associations, voyages).



J'effectue actuellement un stage au sein de Sofinel à Bristol, et me passionne pour la complexité de ce grand chantier.



Je serai disponible dès octobre 2014 pour entamer une nouvelle aventure.



N'hésitez pas à me contacter par mail (juliette.michez@centrale-marseille.fr).



Mes compétences :

Ingénieur