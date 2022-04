Juliette MILAN

Après un diplôme de gestion en poche, et de l'expérience dans le domaine de la restauration, que ce soit en France ou au Royaume Uni, j'aimerai découvrir le milieu du commerce, de la vente.

J'ai le sens du contact humain, je suis sociable, ouverte d'esprit et pleine d'envie de découverte, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai passé un an au Royaume Uni, en tant que professionnelle pour pouvoir améliorer mon niveau d'anglais et découvrir une autre culture.

Actuellement chargée d'accueil dans une entreprise d'Assistance Automobile, je découvre ce qu'est le domaine du secrétariat jusque Septembre notamment par la gestion du courrier entrant et sortant, du standard, des fournitures de bureaux ainsi que les trousses de secours, la préparation des salles de visite clients et l'accueil des clients.



Mes compétences :

Ressources humaines

Comptabilité générale

Informatique

Statistiques

Économie

Droit du travail

Marketing

Analyse des Coûts et Comptabilité Analytique

Droit de la concurrence

Anglais

Espagnol