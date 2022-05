Je termine mon Master 2 Stratégie Marketing en alternance au sein de la Direction Régionale Ouest d'Air France à Nantes.

Je suis intégrée à la fonction support marketing et commerciale.



Vous voulez en savoir plus ? Je vous invite à lire mon profil ce dessous !



Retrouvez mon profil surArray





Mes compétences :

Travail en équipe

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Persévérante et honnête

Ponctuelle et surtout très dynamique

Marketing Web

Tourisme

Web