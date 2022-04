Juliette MONPERRUS

Selon moi, être acheteuse c’est avant tout avoir le sens du contact afin de créer, avec des interlocuteurs internes et externes, des relations pérennes.



Disponible immédiatement, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'acheteur dans la France entière. Curieuse et dynamique, j'ai eu l'occasion de développer mes compétences achats tout au long de mes expériences, et ce dans des secteurs d'activité variés.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Achats

Sourcing

SAP

Négociation

Appels d'offres

Gestion des commandes

Droit des contrats

Cahier des charges

Relation fournisseurs

Pilotage de la performance

Analyse des besoins

Approvisionnement