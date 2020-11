Nicolas HAMON

Diplômé d'un Master en Supply Chain Management et Achats et titré du BSCM par l'APICS, j'ai eu l'opportunité d'appliquer mon expertise notamment en procurement dans le milieu de l'aéronautique.



Logisticien, mon rôle passé au sein du Groupe Airbus additionné aux 5 années de formation et d'apprentissage en entreprise, m'ont permis d'évoluer dans les différents maillons de la Supply Chain au sein d'équipes multiculturelles et dans différents secteurs (transport, distribution, agroalimentaire...).



Je désire aujourd'hui mettre à profit mes connaissances et compétences au sein dune organisation dynamique pour participer activement à son bon fonctionnement.



Relationnel, organisé et ouvert d'esprit, je reste en veille quant à toute opportunité professionnelle.