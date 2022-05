Nicolas HAMON

Organisation du suivi budgétaire : restitution du budget et reporting à différentes entités.

Validation des écritures et participation aux arrêtés comptables.

Conception et rédaction du rapport annuel sur l’exécution budgétaire.

Supervision des systèmes d’information et des procédures concourant à l’élaboration et au suivi des prévisions en matière de contrôle de gestion.

Gestion de projet - Analyse de procédure de gestion interne, proposition d’amélioration et conception de plan de contrôle interne en collaboration avec les services concernés.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Esprit d'équipe

Organisation

Prêts immobiliers

Relations humaines

Rigueur