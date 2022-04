Florence HAMON

Depuis 2005, j'évolue dans le domaine de la communication, des relations publiques et de l'événementiel, dans un cadre institutionnel et public.



Mes compétences :

Esprit de synthèse

Qualités et facilités rédactionnelles

Microsoft office

Mac OSX

Créativité et réactivité

Faculté d'adaptation et rigueur

Photoshop CS4

Aptitudes relationnelles