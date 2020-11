Sandrine ELLEN-TROUILLARD

Accompagner l'innovation sous toutes ses formes et contribuer au développement économique mayennais, telles sont les missions qui me motivent depuis 2006 !



Après un parcours académique dans la biologie, puis une année de césure aux Etats-Unis, je me suis rapidement orientée vers l'innovation à l'ISTIA puis à l'UTC de Compiègne. J'ai ensuite eu la chance d'intégrer Laval Mayenne Technopole comme chargée de mission. J'y ai évolué comme responsable du Pôle Création, puis responsable du Pôle Services aux entreprises aujourd'hui.



Mes compétences au service des entreprises accompagnées :

Coaching et accompagnement d'entrepreneurs, gestion de projets innovants, veille (technologique, concurrentielle), marketing, animation de séances de créativité, montage de Businesss Plans (prévisionnel et rédactionnel) et de dossiers de financement (Bpifrance, FEDER, Prêts d'honneurs, PTI...), accompagnement à la levée de fonds, propriété intellectuelle, pitch training, entrepreneuriat au féminin...



A LMT nous utilisons quotidiennement les outils les plus récents en terme de validation marché et accompagnement d'entreprises dans leurs projets d'innovation : Lean Startup, Design Thinking, Value Proposition Design, Business Model Canvas, Mum Test...



Mes compétences en interne :

Organisation d'évènements, animation de clubs d'entrepreneurs, de comités de pilotage, suivi de reporting, gestion d'indicateurs, suivi de budget et remontées de dépenses aux financeurs (FEDER...), management d'une équipe (entretiens annuels, objectifs...).



Bilingue en anglais : TOEFL test : 260 / 300, TOEIC : 955 / 990

Notions d'Espagnol

Français langue maternelle



Mes compétences :

Management de l'innovation

Business plans

Entrepreneuriat féminin

Gestion de projet

Marketing

Veille

Biologie

Propriété intellectuelle

Agroalimentaire

Entreprenariat

Business planning

Levée de fonds

Gestion budgétaire

Financement de l'innovation

Accompagnement de projet