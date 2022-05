Sébastien MAITRE

Logiciels connus : CIP, Mirabelle, VisioPharm, Alliance, Servilog, Alliadis.



Langues étrangères : Anglais (parlé, lu et écrit correctement)

Espagnol (parlé, lu et écrit correctement)



Diplômé polyvalent (homéopathie, phytothérapie, orthopédie, parapharmacie), je m'intègre sans difficultés à une équipe déjà constituée. J'ai de bonnes connaissances informatiques, ce qui me permet de m'adapter très rapidement aux différents logiciels officinaux de délivrance des médicaments et de traitement des ordonnances. Dynamique et motivé, je sais travailler selon un rythme soutenu et reste extrêmement disponible en cas de besoin.



Mes compétences :

Pharmacie

Pharmacien