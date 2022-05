Sébastien MAITRE

Associant un profil technique et une formation en gestion de projet, je m’épanouis aujourd'hui dans le conseil aux entreprises.



Au fil de mon parcours professionnel, j'ai travaillé tant pour un cabinet de conseil privé que pour des structures publiques. Cela me permet, associé à mes expériences en industrie, d'avoir une vision complète de l'environnement "politico-socio-économique"​ dans lequel évolue aujourd'hui les entreprises.



Mes compétences :

Création

Création d'entreprise

Formulation

Innovation

Marketing

Recherche

Recherche et Développement