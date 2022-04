Juliette NAVET

Motivée et forte d une expérience de 8ans dans le domaine des ressources humaines, j ai acquis de solides connaissances que je souhaite enrichir encore et encore.

La structure dans laquelle j ai évolué près de 10ans, m'a permis de développer une polyvalence dans les domaines connexes de la RH comme le recrutement, la formation, la comptabilité client et fournisseur, suivi clientèle, montage de dossier pour les travailleurs handicapés ...