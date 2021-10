Franck BARRIERES

Fort de près de 20 ans dexpérience dans la direction détablissements commerciaux sur la métropole Lilloise (25 M€, 80 à 100 collaborateurs), je suis reconnu comme étant un manager fédérateur et un gestionnaire rigoureux, expérimenté et polyvalent, garant de la bonne marche de lentreprise dans des domaines aussi variés que le financier, le social, le légal, et le commercial.



Je me positionne donc comme un animateur de centres de profit capable non seulement de mettre en œuvre les orientations stratégiques définies mais aussi de proposer des process innovants grâce à ma capacité danalyse et de prise de recul.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Management

Relations sociales

Marketing opérationnel

Audit interne

Développement commercial

Optimisation des process

Créativité

Informatique

Gestion des compétences