Juliette OUEDRAOGO

Ancienne étudiante ESMOD PARIS et titulaire d'un MBA en markéting international spécialisation mode et luxe d'une école de commerce Parisienne ( PPA ).



À présent directrice de la société BARAA'K spécialiste du domaine de la mode et de la beauté.



Prestations de services innovants ( design de mode, conseil en image, relooking( BRAND MANAGEMENT: positionnement stratégique et création d'image de marque.)



Entreprise implantée au BURKINA FASO et participe à la mise en valeur du COTON à travers des produits confectionnés en pagne ( pagne tissé , pagne wax , .......)





interface professionelle entre le marché Europeen, Américain, Asiatique et celui de l'Afrique.



Mes compétences :

etude de tendance, création et réalisation de coll