Juliette PACULL

Postes visés :

- Chef de projet en agence ou annonceur

- Gestionnaire de compte/Chargée de clientèle



Secteurs recherchés :

- Culture/Patrimoine

- E-Commerce





2016 - poste actuel = > VENTE-PRIVEE.COM ; Chargée de Clientèle France - Pôle Décoration, gastronomie, spiritueux, cosmétiques, jardinage et bricolage

- gestion des problématiques des membres en niveau 3, par mail ou téléphone

- lien entre marques et membres, entre marques et transporteurs, entre membres et transporteurs

- négociation avec les marques en vue de satisfaire les membres ayant reçu une commande non conforme ou défaillante + gestion des garanties fabricants

- création et élaboration de process en interne

- formation des nouveaux conseillers

= > Points forts : relation client ; autonomie ; négociation ; organisation ; contact permanent avec les services internes et les partenaires ; pédagogie





2014 (3 mois) et 2015 (3 mois) = > MAROQUINERIE « A PEAU D’ÂNE » ; Vendeuse

- accueil et service de la clientèle, procédure d’encaissement

- réception, tri, étiquetage et rangement des stocks

- agencement et organisation des rayonnages et vitrines

= > Points forts : relation client sur le terrain ; autonomie et sens des responsabilités ; organisation





2012 (5 mois) = > MEDICAL EDUCATION CORPUS ; Assistante Chef de Projet Communication

- organisation de 7 évènements professionnels (process invitation, recherche lieux de réception, administratif)

- participation à un projet d’étude nationale (brief créatif, questionnaire en diaporama PowerPoint, relations studios créatifs)

- classement et archivage de maquettes pour l’élaboration d’un référentiel esthétique

= > Points forts : conception maquettes Power Point, bonne gestion d'Excel, relecture





2011 / 2012 (4 mois) = > INSTITUT FRANÇAIS DU DESIGN ; Consultante Junior

- réalisation d’une étude de marché des concours de design

- élaboration du business plan d’un concours de design à l’international

= > Points forts : conception et mise en page de business plan et prototypes de projets évènementiels





2011(6 mois) = > Projet UNILEVER ; Chef de Produit

- réalisation d’une étude de marché

- élaboration d’un nouveau produit

= > Points forts : conception des outils de communication, rédaction du dossier de campagne promotionnelle





2011 (4 mois) = > Projet MC KAIN ; Chargée d’études qualitative et quantitative

- réalisation d’une étude de marché

- création d’enquêtes

- traitement statistique des résultats

= > Points forts : analyse et veille concurrentielle





2008 (4 mois) = > MEDIA MARKETING ; Chef de Projet Junior ; vente d’espaces publicitaires dans ELLE Décoration, Marie Claire Maison, Le Journal de la Maison (groupes Marie Claire et Lagardère)

- prospection et vente (renouvellement contrats, nouveaux clients)

- proposition d’une nouvelle rubrique d'espaces publicitaires

= > Points forts : autonomie, gestion d’un portefeuille clients



Mes compétences :

Excel

Word

Powerpoint

Gestion de projets