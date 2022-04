Juliette PAULY

Je suis rentrée dans l'imprimerie dès ma seconde et depuis, je ne l'ai plus quittée.

J'ai commencé ma carrière en tant que flasheur/infographiste pour être aujourd'hui deviseur/fabricant dans une imprimerie sérigraphique.

J'ai toujours sue m'adapter aux entreprises dans lesquelles j'ai évolué et j'ai ainsi pu emmagasiner une multitude de connaissances; de la création/réalisation de mise en page à la participation de la conception d'objet sérigraphique en 3D en passant par la réalisation de devis ainsi que l'ouverture, le suivi et la plannification de dossier.



Mes compétences :

Connaissance logiciels de PAO

Connaissance technique de l'imprimerie Offset

Création et exécution de mise en page

Négociation prestataires et suivi

Estimation des délais de productions

Etablissement de Devis Offset et sérigraphique

Connaissance produits sérigraphiques

Créatif