Juliette PETRES

Vétérinaire skipper sur la Route du Rhum 2014



Vétérinaire en Bretagne en milieu rural, je suis depuis 5 ans davantage en mer que sur terre. Je prépare cette année la Route du Rhum en Class 40 et j'ai mis mon métier entre parenthèse!

J'habite Vannes et, tout au long de cette année 2014, je m'entraîne avec mon bateau et je prends part à de nombreuses courses.



Objectif : Saint-Malo, le 2 novembre 2014, pour le départ de la mythique Route du Rhum, transatlantique en solitaire, sans escale et sans assistance !



Suivez mon aventure sur mon site :

juliettesurlaroutedurhum.com

Et sur facebook :

facebook.com/juliettesurlaroutedurhum2014



Forte de plusieurs gros sponsors liés au monde animal, je suis encore à la recherche de partenaires pour accompagner mon défi.

Vous pouvez mettre votre nom sur mes voiles ! Contactez-moi : juliettepetres@gmail.com





Mes compétences :

Skipper

Vétérinaire

Voile