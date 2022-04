Juliette PIC

Journaliste curieuse et enthousiaste, je fais partie du quintet d'associés fondateur du magazine mensuel féminin éthique shi-zen.



Shi-zen (nature, en japonais) a démontré en 11 numéros qu'il est possible, à son niveau et sans être militant, d'avoir un comportement éthique et responsable. Sa ligne éditoriale est simple : rester léger pour traiter de sujets importants sans jamais culpabiliser personne.



mon rôle : rédactrice en chef adjointe, chef de rubrique mode et santé/beauté, co-rédactrice des "tests débiles" (il en faut ^^ ), participation au community management et à la gestion des partenariats, organisation de la soirée des un an du magazine à la Bellevilloise et du défilé-clou du spectacle.



et tout ça avec 1 cerveau, 2 bras et pas plus de 24h par journée.



Mes compétences :

Rédaction

Éthique

Communication

Développement durable

Web

Internet

Journaliste

Presse