Juliette PICQUENARD

Mon projet :

Apporter mon expérience de manager, mon expertise financière et stratégique, ainsi que ma bonne humeur au service d'entreprises à impact social et/ou environnemental et m'impliquer dans l'égalité femmes/hommes.



Forte de mes 12 ans d’expériences dont 9 ans en conseil, je maîtrise la conduite des missions :

> écoute active, identification et compréhension des enjeux,

> planification, organisation et coordination de rapports,

> suivi et accompagnement des clients,

> conduite d'entretiens avec le top management,

> animation de réunions et de formations,

> encadrement d'équipes,

> développement commercial.



Je m'appuie également sur mon expérience en réalisation de diagnostics financiers et stratégiques et en accompagnement au dialogue social :

> analyse sectorielle et concurrentielle

> analyse financière, valorisation des entreprises

> analyse stratégique

> analyse sociale (emploi, conditions de travail, égalité femmes/hommes, rémunérations)

> accompagnement à la négociation d'accords collectifs

> responsabilité sociale des entreprises (RSE)

> droit social.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Modélisation

Droit social

Animation de réunions

Conseil

Agroalimentaire

Audit social

Reporting

Coopératives agricoles

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Relations sociales & syndicales

Développement commercial

Hôtellerie

Aisance relationelle

Conduite de mission