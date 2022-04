Juliette POLLET

Diplômée en science de l’éducation, spécialiste du secteur sanitaire et social. Je travaille depuis 6 ans au déploiement de l’offre de formation continue sur le territoire national d’une part, et au développement de dispositifs d’insertion et de reconversion professionnelle en région Centre Val de Loire d’autre part. Je dispose d’une connaissance solide du champ de la formation , je suis formée à la gestion de projet, et informée des dynamiques et enjeux qui animent notre territoire (actualité du secteur médico social et caractéristique de l’offre).



Mes compétences :

Animation de formations

Insertion socioprofessionnelle

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Secteur Medico social et sanitaire

Conduite de projet