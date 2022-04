Educatrice spécialisée diplômée depuis 2008, j'ai de multiples expériences et la volonté de m'engager durablement sur un poste.



Mes compétences :

Communication et partenariat

Travail en équipe pluridisciplinaire

Conduite de projet

Animation de divers ateliers éducatifs

Soutien au lien familial.

Ecoute, analyse, transmission

Expression écrite et orale.

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

médiation.

Nursing