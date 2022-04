Juliette PROU (COUROUBLE)

Mon expérience m'a permis à la fois de conserver et développer mes connaissances techniques et de me forger une expérience solide de la formulation de tous les types de produits cosmétiques ; mais aussi d'acquérir de réelles compétences commerciales tournées vers le service aux clients et la mise en adéquation avec les besoins et contraintes de l'entreprise.



Dynamique, polyvalente et de nature enthousiaste je suis à la recherche d'un poste en tant que chef de projet ou de responsable technique et commercial. Je suis mobile sur la France entière.





Mes compétences :

Cosmétique

Gestion de projet