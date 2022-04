Juliette REDOUTÉ

ÉTUDIANTE DANS LE DOMAINE DU COMMERCE



- > Recherche activement une entreprise d'accueil pour la rentrée prochaine (2017) pour de l'alternance en Master de Responsable/Commerce/Marketing

- > Dotée de trois ans d'expérience chez BOUYGUES TELECOM ( en magasin ) et chez SUPPLAY ( agence de travail temporaire )



Compétences :

- Sens commercial

- Polyvalence

- Dynamisme et Rigueur

- Résistance au stress

- Sens des responsabilités et du challenge



Développer mes compétences commerciales est pour moi un objectif et une façon de me réaliser.



Mes compétences :

Gestion du stress

Sens commerciale

Polyvalence

Logiciels : PEGASE, WORD, EXCEL, POWER POINT

Ressources humaines

Negociation

Recrutement

Administratif

Prospection