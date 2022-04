Juliette REMY

Dynamique, curieuse de tout, organisée, minutieuse, à l'écoute des autres et persévérante, depuis des années je consacre mes compétences à la croissance des entreprises grâce au voyage. Voyageuse dans l'âme avec le souci du détail, je suis une personne de terrain qui accompagne régulièrement ses groupes et part en inspection afin de débusquer le petit détail qui fera la différence...



Dans le cadre de mes études et aussi de mon contexte familial, j'ai été amenée très jeune à développer mon goût pour le voyage qui s'est peu à peu révélé être une passion...



Une passion à vivre tout d'abord, suite à de nombreuses expériences à l'étranger (Suède, Nicaragua, Costa Rica), et que j'ai ensuite souhaité partager.



Suite à une expérience très enrichissante de 7 ans chez Tirawa (www.tirawa.com), où j'ai développé le pôle Incentive, je souhaite désormais mettre mon expertise pour ma société Bee In...



Concilier son métier et sa passion, voici un beau projet de vie... :-)



Spécialisations : Organisation de projets de voyage en sur mesure à destination de la clientèle corporate et VIP



Mes compétences :

Conception

Accompagnement

Team building

Tourisme durable