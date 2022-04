Guillaume GRINI

Mon expérience professionnelle m'a permise d'acquérir une maitrise parfaite de CATIA V5 pour la conception de pièces de injectées et usinées destinées a une application 2 roues motorisés comme les silencieux admissions, les couvercles moteurs, mais aussi de réaliser des analyses comparatives. Je définis les essais à réaliser sur les pièces préalablement conçues. Par ailleurs j'ai eu la possibilité de gérer les projets de la phase de consultation à la vie série de la pièce. Mon cursus m'a permis de me spécialiser dans la conception et la gestion de projet mécanique.



Lors de mes différentes formations, j'ai été formé à l'utilisation de logiciels de conceptions tels que CATIA V5, Inventor, mais aussi à la réalisation d'AMDEC et d'analyse fonctionnelle, analyse des risques.



Mon aisance relationnelle pour le travail en équipe, ma rigueur et créativité dans le travail sont des atouts que j'aimerai mettre à votre service.



Mes compétences :

Programmation vba

Solidworks

Epdm