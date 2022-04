Juliette RIQUEZ

Actuellement en poste depuis 16 ans, dans une agence de 24 personnes sur Lesquin, je suis chargée :



* de procéder à la facturation et au recouvrement



* de rédiger et suivre les dossiers de litige en collaboration avec le service juridique et assurance,



* d’élaborer, présenter et transmettre des documents (courriers, télécopies, mailing, notes de services, rapports, plaquettes, plans de prévention, PPSPS, dossiers d’appels d’offres, contrats de sous-traitance, dossier CONSUEL),



* de la gestion administrative du personnel (saisie des heures, caisse des congés du bâtiment, accident de travail, formations du personnel, visites médicales,planning, intérim, apprentis et stagiaires);



* de gérer les parcs véhicules et téléphonie,



* d’organiser les déplacements,



* de l’accueil et la gestion téléphonique,



* du tri, du classement et de l’archivage des documents administratifs,



Auparavant, j'ai managé pendant 4 ans une équipe de 2 à 10 enquêteurs de terrain pour la société RESEARCH INTERNATIONAL à Lille.



Mes connaissances en informatique : outlook, word, excel, powerpoint, le logiciel AS400.



Diplômée de l'université de Lille III de Villeneuve d'Ascq, j'ai obtenu ma maîtrise AES (Administration Economique et Sociale) en 1997.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Capacité d'adaptation

dynamique

Rigoureuse