Juliette RIVENS

Je suis traductrice, interprète et adaptatrice en free-lance, ce qui signifie que je peux m'adapter à presque toutes les situations qui requièrent une traduction ! Mes langues de travail sont l'anglais et l'italien pour ce qui est de la traduction et de l'adaptation, l'italien pour l'interprétation.

Je vis en région parisienne mais je peux me déplacer avec plaisir dans le monde entier, en particulier dans la péninsule italienne ! Mes études de lettres modernes puis de traduction m'ont amenée à vivre plusieurs années en Italie, un pays que j'affectionne particulièrement, et quelques mois en Angleterre.

N'hésitez pas à me contacter, je m'adapte facilement aux différentes demandes, et j'apprécie beaucoup l'éclectisme qu'offre ce beau métier.

Parallèlement, je fais du sous-titrage en direct pour sourds et malentendants chez France Télévisions.



Mes compétences :

Traductrice

Traduction

Interprète

Sous-titrage

Traducteur

Interprétation

Adaptation