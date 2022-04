Juliette RONFARD-HARET

Juriste en droit des affaires de formation, j'ai 20 ans d’expérience professionnelle variée et complémentaire : banque, assurance, accompagnement et financement de chefs d'entreprise et ingénierie financière ; dont 13 ans dans l’accompagnement au développement de projets d’entreprise à fort potentiel.

Compétences techniques (BP, financement, rédaction de contrats), managériales et chef de projet, je suis avant tout passionnée par les relations humaines, et possède un fort relationnel.

J'aime travailler en équipe, dans une ambiance dynamique, conviviale et professionnelle



Mes compétences :

Animation

Animation et formation

Chef de projet

Création

Finances

Formation

Management

Reprise d'entreprise

Finance

Gestion de projet