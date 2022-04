Juliette ROUX

Après avoir effectué un master spécialisé dans le droit social, je me suis tournée vers le droit de la formation, auprès d'un cabinet de conseil spécialisé en droit de la formation, ingénierie et fiscalité de la formation, au sein duquel je suis devenue responsable du service juridique.



Mon poste me permet d'ouvrir mon travail à diverses taches telles que l'accompagnement/conseil de professionnels de grandes entreprises (DRH, Responsables Formation, partenaires sociaux) sur leurs multiples obligations sociales (mise en oeuvre des nouvelles obligations RH initiées par la loi du 5 Mars 2014, négociations collectives formation, GPEC, Contrat de génération), mais également les OPCA.



J'ai également vocation à dispenser des formations sur des thèmes précis du droit de la formation (cadre juridique et fiscal de la formation professionnelle et réforme en cours notamment) ainsi que sur les actualités sociales (sécurisation de l'emploi, contrat de génération, etc.), et la GPEC.





Je gère également la hotline juridique et participe à la rédaction d'outils juridiques (kit, newsletter hebdomadaire, magazine).



Mes compétences :

Micosoft Office

Suite microsoft office

Droit de la santé

droit de la formation

GPEC

Création et animation de formations professionnell

Negocations collectives