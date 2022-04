Récemment diplômée d’un Master Marketing, Communication et Stratégies Commerciales (bac+5), je suis à la recherche d’un emploi correspondant à ma formation et à mes compétences.



De nature dynamique, rigoureuse et ponctuelle, à la recherche de nouveaux challenges professionnels, je suis disponible immédiatement.



Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante :



juliette.sanson@sfr.fr



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Evénementiel

Étude de marché

Reporting

Rédaction de contenus

Google analytics

Affiliation

Stratégie de communication

SEO

Emailing

Community management

Social media

Traduction anglais français

Webmarketing

Marketing opérationnel