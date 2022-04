Juliette SCHERER-BECHIKH

Un Master 2 psychologie sociale de la santé en 2010 a complété ma formation (DEA de psychologie sociale en 2000). J'ai travaillé dans la formation, la prévention, l'insertion professionnelle, auprès de publics en insertion, précaires, adolescents, assistantes maternelles et familiales...

Psychologue praticien-chercheur, je peux intervenir dans les domaines de la prévention et l'éducation à la santé, la prise en charge et la gestion de l'état de maladie.

Compétences :

- conception, direction et réalisation d'enquêtes et de recherches sur des problèmes de santé et de maladie

-diagnostic et évaluation auprès d'organisations et d'institutions dans le champ de la santé publique

-prise en charge psychosociale et suivi individualisé des patients et des usagers des structures médico-sociales

-construction de programmes d'éducation à la santé et réalisation d'actions formatives et éducatives

-animation et gestion d'équipes de travail et de communication dans les groupes (focus groupes, mise en place et accompagnement des groupes de parole)



Mes compétences :

