Juliette SCHERPEREEL

Je suis actuellement en recherche d’une évolution professionnelle. J’ai eu l’opportunité de me former à la qualité en agroalimentaire pendant deux ans, dans le cadre d’un apprentissage chez Nestlé Waters Vosges. Puis j’ai mis en place un système de management par la qualité et conduit au déploiement d’une démarche d’amélioration continue au sein d’un centre de Radiothérapie et d’Oncologie. Je souhaiterais poursuivre mon projet professionnel dans le QHSE en agroalimentaire, énergie, découvrir de nouveaux secteurs m’intéresse également.



Mes premières expériences professionnelles m’ont donné l’occasion de démontrer mes capacités d’initiative, d’analyse de la réglementation, des bonnes pratiques mais aussi des non conformités. J’ai développé des compétences en gestion de projet, et fait preuve d’adaptabilité et persuasion vis-à-vis de mes divers interlocuteurs : clients, fournisseurs, collaborateurs, opérateurs. Ces expériences ont confirmé mes appétences pour la qualité, hygiène, et la sécurité sanitaire.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

Sécurité sanitaire

Gestion de la formation

Animation de formations

Qualité produit

Normes Qualité

Contrôle qualité

Assurance qualité

