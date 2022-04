Juliette SPITÉRI

Je possède une solide expérience d'éditrice au secteur jeunesse et illustré et ai assuré le suivi éditorial d'ouvrages de différents genres: documentaires, fiction (6-15ans), Petite Enfance, albums, livres sous licences, cahiers d'activités parascolaires.

Voici mes compétences:

-Participation à la définition du programme éditorial

-conception et réalisation d’ouvrages complexes tels quel les livres-objets, livres animés ou livres-matières

-négociation avec partenaires extérieurs (ayant droit, agent, packageur, coéditeur)

-coordination avec les auteurs, graphistes et illustrateurs

-suivi éditorial du mansucrit au BAT

-traduction, relecture et corrections

-suivi des budgets et des plannings



Mes compétences :

Négociation

Plan stratégique de projets éditoriaux

Veille concurrentielle

Prospection

Gestion des budgets

Adobe InDesign

Conception et réalisation de projets éditoriaux