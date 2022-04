Juliette TANG

Titulaire d’un double diplôme Master/MBA spécialisé en Management du Tourisme, des Loisirs et de l'Hôtellerie, et forte de 4 années d’expériences dans le domaine de l’hôtellerie et du service client, je sais m’adapter avec tact et sens des responsabilités dans un environnement international et multiculturel.



Mes différentes expériences m’ont permis de perfectionner ma maîtrise de la langue Anglaise, de développer mon sens de la relation clientèle et d’améliorer mes aptitudes en communication.



Désireuse d'avoir des responsabilités, consciencieuse et proactive, j’apprécie le travail d’équipe pour le partage et l’ouverture d’esprit que cela apporte.



Spécialités : Management d’hôtellerie, Service client, compétences interculturelles, langues étrangères, communication.



Mes compétences :

Cross cultural management

Hôtellerie

Management

Tourisme

Communication

Service client