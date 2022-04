Juliette TOURNAND

Coach pour la performance de dirigeants et équipes de l'entreprise et du sport de compétition.

Superviseur de coaches.

Formatrice pour la performance par la coopération

Conférencière.

Auteur de :

. " LA STRATÉGIE DE LA BIENVEILLANCE ® ou l'intelligence de la coopération" InterEditions 2007, 2e éd 2010Prix Spécial du Jury Innovation & Management RH&M 2010 "mieux vivre en entreprise", 3e éd 2014.

. " SUN TSU sens dessus dessous - UN ART DE LA PAIX" (InterEditions, 2010).

. " SECRETS DU MENTAL des navigateurs océaniques, InterEditions, 2011).

Contributions :

. Chapitre " Quelle éthique pour le métier du changement? " dans "Le Coaching en mouvement" pour le Syntec, dirigé par E. Devienne (Dunod, 2011).

. Chapitre " De la prophétie à la prospective " dans "Réenchanter le futur par la prospective RH" dirigé par E. Added et W. Raffard (Pearson-Village Mondial, 2009).



J'ai conçu la Stratégie de la bienveillance ® en 2001 pour clarifier les ressorts de la compétence la plus transversale de toute entreprise, le savoir-coopérer, auprès de 750 cadres scientifiques, artistes, gestionnaires et commerciaux.



Cette stratégie, accessible à chacun en toute autonomie, prend ses appuis là où les sciences et les arts de l'Occident coopèrent, et rejoint :

- la réussite suprême selon Sun Tsu, le maître stratège chinois, "réussir sans verser de sang"

- et les fondamentaux de la performance mentale des champions sportifs, experts en performance mesurable.



Elle permet de trouver en soi ("être invincible dépend de soi" disait Sun Tsu) le pouvoir d’initier puis entretenir l’écosystème bienveillant et prospère dans lequel il est aisé de réussir dans la durée.



J'enseigne la Stratégie de la bienveillance ® et ses prolongements avec Sun Tsu et les secrets du mental des navigateurs océaniques :

. à l'Université Paris Dauphine, Master Affaires Internationales depuis 2010 ;

. à l'Université des Sciences du sport de Bourgogne, diplôme de coaching et performance mentale, depuis 2007 ;

. à l'université de Bretagne Occidentale, diplôme Accompagnateurs de la performance;

. à l'INSEP, formation de l'encadrement supérieur des athlètes de haut niveau;

. à l'ICP, programme pour dirigeants " Humanité et Performance".







Avant de devenir coach, j'ai été pendant 15 ans manager en agences internationales de communication (FCB, DDB) puis formatrice en stratégie, management, communication et efficacité personnelle (INSEP Consulting).



Mes compétences :

Conférencière

Coaching d'équipe

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle au management

Coaching de cadres et dirigeants