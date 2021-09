Gonzague-Marie THIEFFRY

Développeur de Richesses Humaines



26 ans de management, de développement des rh, des talents, des hauts potentiels dans des postes de managers de proximité, de comité de direction, de consulting rh collectif et individuel.



Du consulting rh, du coaching de cadres et cadres dirigeants, du conseil, du mentorat, de la formation.

De la stratégie, du management, de la gouvernance rh et aussi du développement (rh versus économie)



Un réel plaisir, un engagement et des valeurs liées aux développement des hommes, des femmes, de l'organisation et des équipes.



Après le conseil en présentiel de manière collective et individuelle, j'ai pu ajouter le conseil en distanciel (visio, téléphone) qui permet d'avancer de manière adaptée en fonction des personnes et des situations.



Dans le même état d'esprit, je suis passionné de performance individuelle et/ou collective du monde sportif (tennis, football, golf, basket, rugby...) en tant que préparateur mental.



J'avance en développant mes compétences : Magistère DRH, Desa RH Cnam, diplôme universitaire de coaching et performance mentale (Dijon), Diplôme d'Etude Supérieure Universitaire "Pratique du Coaching" (Paris 8), Certificiation Coach Expert MT en cours ainsi que différents uv de psychologue du travail au cnam avec de nombreuses mises en pratiques et une certification Prospective Métier FBS...









Mots clés :

Directeur Ressources Humaines, Directeur Développement des Ressources Humaines, DRH, Consultant Ressources Humaines, Coach, Développeur de Talents., Préparateur mental, Coach d'équipe, Management, Coaching de direction, Gestion des Hauts Potentiels.



Mes compétences :

Audit social

Strategie

Coaching

Gestion des carrières et des Talents

Management

Développement rh

Mentorat

Gestion des compétences

Coaching d'équipe

Organisation du travail

Ressources humaines

Accompagnement au changement

Stratégie d'entreprise et rh

Management de projets

GPEC