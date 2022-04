Juliette VANARDOIS

Chargée des relations avec les Universités, je conçois et mets en oeuvre de multiples actions de communication pour faire connaître et promouvoir la Casden Banque Populaire, la Banque de l Education, la Recherche et la Culture, auprès de l Enseignement Supérieur et de la Recherche dans la Région Nord..



Au quotidien, c est un métier passionnant par la variété de ses missions et des publics rencontrés, au sein d une banque alternative avec des valeurs, qui s inscrit pleinement dans l Economie Sociale et Solidaire.