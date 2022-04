Juliette WILLECOCQ

Titulaire d’un Master 2 de psychologie du travail et du conseil dans les organisations, j’occupe actuellement un poste de psychologue du travail depuis 3 ans dans une équipe pluridisciplinaire au sein du plus grand établissement public médico-social de France.



J'aborde quotidiennement trois niveaux de prise en charge :

• Un travail sur les organisations se traduisant par une fonction de support, de conseil et d’accompagnement auprès des 17 établissements constituant l’EPDSAE.

• Un travail sur les collectifs professionnels pouvant prendre diverses formes en fonction des demandes (groupe de parole, diagnostic organisationnel d’un service, intervention en cas de situation de crise).

• Une prise en charge individuelle dans le cadre d’écoute d’agents en souffrance professionnelle.

Occupée ce poste, a renforcé ma capacité à être force de proposition quant au développement d’outils et de méthodes spécifiques adaptées à la fonction publique et à ses agents mais également à travailler en collaboration étroite avec des interlocuteurs aux demandes multiples et variées.



Familiarisée avec la réglementation en vigueur dans la fonction publique, je dispose également des compétences nécessaires à la bonne réalisation de mon métier de psychologue du travail à savoir : l’empathie, le respect de la déontologie ainsi que la communication interprofessionnelle.



Mes compétences :

Tests psychologiques

Ergonomie

Risques psychosociaux

Observateur et à l'écoute

Entretiens individuels

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement changement

Analyse des besoins

Bilan de compétences