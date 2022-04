Juliette ZELINSKY

Conservatrice-Restauratrice d’œuvres et objets métalliques, j'exerce ma profession en portage salarial depuis septembre 2008 à travers la France entière. Ma spécialité aborde plusieurs types de patrimoine: objets d'art et ethnographie, patrimoine technique, scientifique et industriel de petite et moyenne dimensions, petite sculpture, et des métaux très différents: cuivre, fer, bronze, laiton, étain, zinc, argent, etc...



Mon activité se décompose en plusieurs volets.



Dans un premier temps, je conseille les musées, instituts, fondations, collectivités territoriales ou même les collectionneurs privés, dans le domaine de la conservation préventive.



Dans un second temps, je suis à même de proposer des protocoles de conservation et/ou de restauration des œuvres ou des objets observés. Ces protocoles sont élaborés grâce à la synthèse de plusieurs informations données par l’œuvre, son environnement, la documentation lui correspondant (quand il y en a une), et les nombreux échanges que j'instaure avec le ou les responsables de l’œuvre. En effet, un objet porte en lui plusieurs "vies", révélées par des indices que nous observons lors du constat d'état. Au cours de ces différentes étapes, il a pu être utilisé, abandonné, "réparé", "restauré", modifié, et stocké dans différents environnements, plus ou moins agressifs. En fonction de ces indices, du souhait du responsable de l’œuvre, mais aussi de sa destination et de ses valeurs historiques, esthétiques, ou technologiques, un ou plusieurs protocoles peuvent être proposés pour sa conservation-restauration. Le but des interventions proposées est, au moins la conservation matérielle et sémantique de l’œuvre, au plus la restitution d'un aspect visuel proche de l'origine.



Enfin, bien qu'habitant en Picardie, je me déplace très souvent à travers la France entière pour pratiquer mon activité.



Mes compétences :

Conservation

restauration