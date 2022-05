Marie DE LAUZON

Spécialisée dans la restauration des peintures, je travaille sur des tableaux de divers techniques -huiles, acryliques- et divers supports -bois, toiles, cuivre. J'interviens également sur les peintures murales -fresques, huiles sur enduits, détrempes...



Je propose des prestations de conservation-restauration dans le respect de la déontologie de la profession: stabilité et réversibilité des interventions, respect de l’intégrité et de l’authenticité des objets.



Mes prestations comprennent :

- un examen diagnostic préalable afin de déterminer l’état d’altération et les traitements adaptés.

- les traitements de conservation curative permettant de stabiliser l’état de l’objet et de stopper le processus de dégradation.

- les traitements de restauration visant à améliorer l’aspect de l’objet sans le dénaturer.

- les préconisations de conservation préventive visant à assainir l’environnement de l’objet : conditionnement, préconisations environnementales.

- la documentation relative à la matérialité de l'objet et aux interventions effectuées.



Mon savoir faire s’adresse aussi bien aux Musées de France, aux Monuments Historiques et aux collectivités qu’aux galeries, collectionneurs, professionnels du marché d’art et à tout particulier désireux de faire restaurer une oeuvre peinte.