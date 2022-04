Julinia Development GOARANT-LARMET

Société EURL JULINIA DEVELOPMENT crée en 2004 radiée fin 2005 début 2006.

Greffe du tribunal de commerce en Janvier 2006.

Liquidateur : Jocelyne Maryvonne GOARANT née LARMET-GOARANT

née le 17-06-1953 à 6heure 0 minute.

Cadre confirmée-cadre senior depuis 1977.

Dix sept années de points AGIRC-ARRCO de 1984 à 2000 pour l'ANEP et CNC PRESSE-

Audit et management des entreprises depuis 1977.

Presse-communication-relations publiques-développement-

Mes compétences et références professionnelles sont présentes sur le site de l'APEC-association pour l'emploi des cadres-et sur ma page perso-apec avec les fichiers téléchargeables.

Dernière caisse de retraite avec l'agence FIGURES LIBRES- Abelio-Altea devenu depuis le groupe HUMANIS compte tenu du rapprochement de plusieurs caisses de retraite. Je dépends de HUMANIS située maintenant à Val de Fontenay.