Julio CASTRO

MON PROJET

Passionné par l’impact des innovations sur le business (celles existantes sur le marché et celles que chaque entreprise porte en soi), je souhaite intégrer une société avec des défis économiques, technologiques et humains, travaillant à l’international (je suis pleinement opérationnel en français, anglais et espagnol), où chaque profil ajoute une valeur reconnue par l’équipe et où le respect du client et l’évolution des collaborateurs soient le socle de la croissance.



MES COMPETENCES

› Marketing

Segmentation de marché et positionnement

Coordination de campagnes de communication (presse, internet, mailings)

Animation de canaux de distribution

Gestion de la fidélisation client

› Vente

Conception de présentations commerciales

Prospection et représentation

Elaboration d’offres sur-mesure

› Transversales

Langues : [Anglais] IELTS 8.0 [Français] bilingue [Espagnol] langue maternelle [Italien] courant

Informatique: maîtrise de MS Office, notions de PAO (Photoshop, Illustrator)

Aptitude aux présentations en public



