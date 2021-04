Julio MIGUEL

Bonjour

Je suis actuellement en poste chez Nissan Paris Molitor en tant que conseiller pièce automobile .

Ma fonction principale servir l'atelier suivant les ordres de réparation pour chacun des mécaniciens .Commande de pièces en urgence si besoin pour les prochain RDV. Effectuez les devis sous l'ordre du chef atelier, et bien-sûr répondre aux mails des MRA extérieur et suivre le stock magasin, servir au comptoir client et répondre au téléphone .Voila mon quotidien principalement .Je suis dans l'automobile depuis plus 15 ans.



Mes compétences :

Accompagnement VAE

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel